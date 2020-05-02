В Моравско-Силезском крае началось массовое тестирование на коронавирус

В Моравско-Силезском крае открылись пункты тестирования на коронавирус, которые будут работать в течение субботы и воскресенья (2 и 3 мая), а также в последующие выходные дни.

Тестирование проводится среди добровольцев, которые регистрируются на интернете, получая индивидуальный номер, что позволяет избегать очередей и скопления людей. Если экспресс-тест показывает наличие вируса, проводится молекулярная ПЦР-диагностика, результата которой человек должен ждать на карантине. Край намерен проверить на наличие инфекции 5000 человек.

В ходе тестирования проводились также платные анализы; стоимость каждого составляет 2900 крон (около 120 евро). Среди желающих оказались работающие в Чехии граждане Польши, которым требуется тест для въезда на родину.