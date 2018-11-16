В Моравии обнаружили сообщение с протестом против коллективизации, тайно написанное в 1957 г.

Катерина Айзпурвит
16-11-2018
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Внутри двери унаследованного дома, расположенного в окрестностях моравского города Простейов, владельцы обнаружили надпись на дереве, сделанную в 1957 г. Предположительно сам плотник описывает ситуацию в чешской деревне в период коллективизации.

«Чехословацкая Республика оказалась в подданстве России, Большевистская бестия действует подобно самому ужасному тифу. Коммунисты (большевики) насильно отбирают у всех имущество. Крестьян кидают в тюрьмы, чтобы забрать их хозяйство. Они уничтожили каждого ремесленника и каждого мелкого фермера, всех загоняют в колхозы, чтобы люди работали вместе, как на барщине. Страшно жить», – говорится в сообщении.

Обнаруженный предмет Институт изучения тоталитарных режимов передал Национальному земледельческому музею, который после реставрации включит документ эпохи в свою экспозицию. «Это – уникальное открытие, документирующее те репрессии, которым подвергалось сельское население после 1948 г.», – подчеркивает заместитель гендиректора музея.

Катерина Айзпурвит
16-11-2018
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