Архив передач

В Моравии обнаружен сохранившийся скелет медведя XVII-XVIII вв.

Эва Туречкова
06-12-2019
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В Центральной Моравии, в Яворжичшском красе, был спелеологами – любителями обнаружен полностью сохранившийся скелет молодого медведя XVII-XVIII вв. Согласно предварительному анализу, речь идет об останках бурого медведя, который умер на первом году жизни. Для Чехии это ценная находка. По убеждению ученых был мертвый хищник найден нетронутым, в позиции, в которой находился на момент гибели.

 
 
 
 
 
 
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