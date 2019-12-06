В Моравии обнаружен сохранившийся скелет медведя XVII-XVIII вв.

В Центральной Моравии, в Яворжичшском красе, был спелеологами – любителями обнаружен полностью сохранившийся скелет молодого медведя XVII-XVIII вв. Согласно предварительному анализу, речь идет об останках бурого медведя, который умер на первом году жизни. Для Чехии это ценная находка. По убеждению ученых был мертвый хищник найден нетронутым, в позиции, в которой находился на момент гибели.