В Минздрав ЧР направлена петиция за добровольное возвращение детей в школы, закрытые на карантин

Около 6000 противников закрытия учебных заведений направили в адрес министра здравоохранения Адама Войтеха петицию, в которой призывают позволить учащимся вернуться в школы на добровольной основе. По мнению инициаторов послания, дети имеют право на качественное образование и общение со сверстниками. Авторы петиции указывают, что многие родители не в состоянии помочь своим детям при домашнем обучении.

При этом ранее была составлена другая петиция, инициаторы которой призывают оставить школы закрытыми до летних каникул. Под этим письмом подписалась 91 000 человек. Вопрос работы учебных заведений в период продолжающейся эпидемии коронавируса рассматривает правительство.