В Минсельхозе оценили убытки от сухой погоды

Эва Туречкова
06-11-2018
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Одиннадцать миллиардов крон (440 миллионов евро) – такова общая сумма убытков аграриев в связи с экстремально сухой погодой, стоявшей в стране в этом году, подсчитали эксперты Министерства сельского хозяйства и Аграрной палаты Чехии.

Наиболее пострадали производители кормовых культур, сообщил Йозеф Стеглик, председатель Ассоциации частного сельскохозяйственного бизнеса. Например, стоимость сена в рулонах за год увеличилась вдвое. Существенно снизился также урожай картофеля. Финансовые компенсации аграриям будут выплачиваться в течение декабря.

 
 
 
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