В Министерстве иностранных дел ЧР состоится встреча чешских послов из европейских стран

Тимур Кашапов
03-01-2019
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Встреча чешских послов из европейских стран состоится в Министерстве иностранных дел 3 и 4 января 2019 года. Встречу откроет министр иностранных дел Томаш Петршичек, 4 января перед дипломатами выступит и премьер-министр Андрей Бабиш.

Ожидается, что на встрече будут обсуждаться текущие вопросы внешнеполитической повестки, включая Брексит, положение на Балканах, в Турции, Восточной Европе, а также председательство Чешской Республики в Вышеградской четверке. Послы также обсудят подготовку страны к председательству в Европейском Совете в 2022 году.

 
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