В Милане открылось Генконсульство Чехии

Министр иностранных дел Чехии Томаш Петршичек открыл Генеральное консульство страны в Милане. Оно будет обслуживать граждан ЧР и чешских предпринимателей в итальянском регионе, который является одним из самых богатых и важных в Европе. «Италия является одним из шести крупнейших торговых партнеров Чешской Республики. Наше экономическое сотрудничество никогда не было столь интенсивным, как сейчас. Открытие Генерального консульства в одном из самых богатых регионов Европы является еще одним доказательством растущего экономического значения Италии для Чешской Республики», - сказал Петршичек.

«За последние пять лет взаимная торговля между Чешской Республикой и Италией увеличилась на четверть. Наряду с этим, север Италии имеет решающее значение для наших взаимных экономических отношений. Поэтому я очень рад, что нам удалось спустя десять лет восстановить работу Генконсульства», - отметил глава внешнеполитического ведомства.