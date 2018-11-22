В МИД ЧР состоялась конференция «Национальные государства и Европа, 1918 и 2018 годы»

В здании Министерства иностранных дел ЧР состоялась конференция «Национальные государства и Европа, 1918 и 2018 годы», в рамках которой прочитал лекцию известный американский историк, профессор Йельского университета и специалист по истории Восточной Европы Тимоти Снайдер. Со вступительным словом выступил министр иностранных дел Чехии Томаш Петршичек.

«Как будто бы история повторялась. Рост национализма и популизма сегодня является одной из основных проблем, стоящих перед свободой и демократией в Европе», - заявил Петршичек в контексте 100-летия окончания Первой мировой войны. В свою очередь, Снайдер обсудил судьбы национальных государств, возникших после Первой мировой войны, а также поднял тему национального суверенитета, которая в настоящее время эксплуатируется популистами в борьбе против европейской интеграции.