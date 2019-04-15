В МИД Чехии состоялась встреча с фирмами, воплощающими план оказания помощи развивающимся странам

Антон Каймаков
15-04-2019
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Министр иностранных дел Чешской Республики Томаш Петршичек в пражской штаб-квартире внешнеполитического ведомства встретился с представителями кампаний и организаций, активно воплощающих в жизнь план оказания помощи развивающимся странам. Реализацию соответствующих проектов финансирует из своего бюджета чешское государство.

Приоритетными государствами для предоставления чешской помощи развития являются Босния и Герцеговина, Эфиопия, Грузия, Камбоджа, Молдова и Зимбабве. Реализация программ рассчитана на период с 2018 по 2023 год. Кроме этого, Чешская Республика также активно помогает Афганистану, Ираку, Сирии и Украине.

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