В МИД Чехии состоялась встреча с фирмами, воплощающими план оказания помощи развивающимся странам

Министр иностранных дел Чешской Республики Томаш Петршичек в пражской штаб-квартире внешнеполитического ведомства встретился с представителями кампаний и организаций, активно воплощающих в жизнь план оказания помощи развивающимся странам. Реализацию соответствующих проектов финансирует из своего бюджета чешское государство.

Приоритетными государствами для предоставления чешской помощи развития являются Босния и Герцеговина, Эфиопия, Грузия, Камбоджа, Молдова и Зимбабве. Реализация программ рассчитана на период с 2018 по 2023 год. Кроме этого, Чешская Республика также активно помогает Афганистану, Ираку, Сирии и Украине.