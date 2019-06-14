В МИД Чехии состоялась церемония вручения премий Gratias agit

В Министерстве иностранных дел Чехии в пятницу состоялась официальная церемония вручения премий Gratias agit, которые присуждаются за распространение доброго имени Чешской Республики за рубежом.

Награды присутствующим вручил глава внешнеполитического ведомства Томаш Петршичек, который особо отметил, что среди награжденных есть и те, кто вынужден был покинуть Чехословакию по политическим причинам. Несмотря ни на что, эти люди продолжают улучшать репутацию Чехии за ее пределами, сообщил министр.

Премии в этом году получили чешский хирург Богдан Помагач, директор фестиваля чешского искусства и культуры Прага-Берлин Душан Роберт Паржизек и многие другие.

Среди 16 лауреатов в этом году фигурирует также российская неправительственная организация «Мемориал».