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В международном исследовании o Сovid-19 примут участие 110 государств, в том числе Чехия

Лорета Вашкова
27-05-2020
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В масштабном международном исследовании o Сovid-19 примут участие 110 государств с шести континентов, в том числе ученые Национального института психического здоровья Чехии (NUDZ).

"Главная цель исследования — оценить риски проблем физического здоровья и психического самочувствия во время пандемии, что, помимо прочего, может помочь противостоять возможной повторной вспышке", информировал в пресс-релизе ČTK пресс-секретарь Национального института Ян Червенка.

К анонимному опросу будут привлечены свыше 100 тыс. человек, в том числе работники сферы здравоохранения. В рамках проекта предполагается сотрудничество без малого 200 исследователей. «Программа была одобрена несколькими национальными и международными специализированными учреждениями и организациями», — сообщила 27 мая Дениса Манкова, руководитель исследовательской группы NUDZ.

 
 
 
 
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