В международной конференции по защите частного права в Усти-над-Лабе принимают участие 120 экспертов

Университет им. Яна Эвангелисты Пуркине в Усти-над-Лабе принимает XIV конференцию Международной ассоциации академического сотрудничества в сфере планирования и защиты частного права. Эксперты ассоциации анализируют проблемы, возникающие между субъектами в рамках использования земельных участков в городах и деревнях при пересечении общественных и частных интересов.
Конференция, в которой принимает участие около 120 специалистов из более чем 24 государств мира, продлится до субботы, 21 февраля. Ранее конференции данной ассоциации проходили, например, в Амстердаме, Гонконге, в техасском College Station или в Нови-Саде на севере Сербии.
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