В мемориале на пражском холме Витков прошла торжественная церемония в честь 100-летия Чехословакии, в которой приняли участие президент Чехии Милош Земан, президент Словакии Андрей Киска и премьер-министры двух стран – Андрей Бабиш и Петр Пеллегрини.

Церемония началась возложением венка к могиле Неизвестного солдата. Политики отдали дань памяти всем, кто отдал свою жизнь за страну.

Среди присутствующих на церемонии были глава католической церкви Чехии кардинал Доминик Дука, министр обороны ЧР Любомир Метнар, начальник Генштаба Чешской армии Алеш Опата, депутаты парламента.