В Мельнике состоится праздник сбора винограда

Тимур Кашапов
13-09-2018
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С 14 по 16 сентября в городе Мельник будет отмечаться один из крупнейших праздников сбора винограда в стране (vinobraní). Программа пройдет на нескольких площадках в историческом центре города, где будет построено несколько тематических сцен, на которых выступят артисты разных жанров.

Также запланированы ярмарка, фейерверк и костюмированное шествие через весь город во главе с королем Карлом IV с супругой, который проверит урожай винограда и продегустирует некоторые вина. Цена билета на фестиваль – 120 крон. Для детей и пенсионеров вход бесплатный.

 
 
 
 
 
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