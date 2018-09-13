В Мельнике состоится праздник сбора винограда

С 14 по 16 сентября в городе Мельник будет отмечаться один из крупнейших праздников сбора винограда в стране (vinobraní). Программа пройдет на нескольких площадках в историческом центре города, где будет построено несколько тематических сцен, на которых выступят артисты разных жанров.

Также запланированы ярмарка, фейерверк и костюмированное шествие через весь город во главе с королем Карлом IV с супругой, который проверит урожай винограда и продегустирует некоторые вина. Цена билета на фестиваль – 120 крон. Для детей и пенсионеров вход бесплатный.