В мае самозанятые получат единовременные выплаты в размере 15 тыс. крон, подтвердил премьер-министр Чехии

Самозанятые лица и индивидуальные предприниматели, пострадавшие от мер, направленных на борьбу с коронавирусом, получат в мае единовременную выплату в размере 15 тыс. крон (около 550 евро). Об этом заявил премьер-министр Чехии Андрей Бабиш в интервью изданию Právo.
По словам главы правительства, кабмин в случае необходимости готов выплатить самозанятым и предпринимателям аналогичную сумму и в июне. За период с 12 марта по 30 апреля представители данной группы населения получат из госбюджета 25 тыс. крон (почти 950 евро).
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