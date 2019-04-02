В Литве прошла встреча министров Вышеградской четверки, Балтии и Северной Европы

Северо-европейские страны и государства Балтии намерены более тесно координировать с Вышеградской четверкой (Чехией, Венгрией, Словакией и Польшей) свою политику по отношению к Китаю, сообщил в понедельник литовский министр иностранных дел Линас Линкявичус после встречи министров иностранных дел указанных государств в г. Паланга.

Глава чешского МИД Томаш Петршичек в ходе переговоров сделал акцент на необходимости настаивать на соблюдении прав человека. По мнению чешского министра, это - роль, которая выпала Евросоюзу, и которую необходимо выполнять вне зависимости от того, допускает ли нарушений держава или малое государство.

На встрече далее обсуждались вопросы, связанные с кибернетической безопасностью, взаимоотношения с Россией и Украиной, Восточное партнерство, миграция, европейская внутренняя политика и глобальные изменения климата.