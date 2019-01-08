В следующие выходные, 19 и 20 января, на замке в Литомышле состоится свадебная ярмарка. На повестке дня – показ мод, техника составления букетов и композиций из цветов, торжественный макияж, свадебные прически, музыкальные выступления. Ярмарка посвящена также новым кейтеринг-трендам, посетители смогут полюбоваться свадебными тортами, а также познакомиться с нетрадиционными способами сервировки стола. На ярмарке представятся виноделы, кондитеры, фотографы, музыканты, ювелиры. Показать себя приедут также салоны свадебных нарядов.