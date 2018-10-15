В Либерецком крае вспыхнул лесной пожар

Катерина Айзпурвит
15-10-2018 oбновлено
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У поселка Распенава, в Либерецком крае, на труднодоступной территории загорелся лесной массив. По предварительным оценкам, пожар распространился на десятки квадратных километров. На помощь пожарным был отправлен вертолет, который за первую половину дня совершил уже 30 сбросов воды.

Сообщение о возгорании поступило 15 октября, в 7 ч утра. На территории, расположенной на вершине скалистого холма, отмечаются сильные порывы ветра, которые способствуют распространению огня. По данным Пожарного управления, тушение леса в сложном ландшафте может продлиться до вторника, 16 октября.

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