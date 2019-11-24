В Либерецком крае срубили ель, которая украсит Староместскую площадь Праги на Рождество

В городе Семилы, Либерецком крае, срубили ель, которая украсит Староместскую площадь Праги в дни рождественских праздников. Организаторы рождественской ярмарки, которая традиционно откроется на площади чешской столицы, выбрали 25-метровое дерево, растущее на одном из частных садовых участков. Перед транспортировкой длину ствола сократили до 22 метров. На Староместскую площадь дерево прибудет в ночь на 26 ноября. За путешествием рождественской ели можно следить по интернету: sledujstromek.cz.

Ежегодно рождественская елка для столицы выбирается на конкурсной основе, и в этот раз лишь одно дерево полностью соответствовало всем требованиям. В субботу, 30 ноября, на елке торжественно зажгутся праздничные огни и гирлянды. 1 декабря начинается Адвент – четыре предрождественские недели.