В Лежаках прошла акция памяти жертв сожжения деревни нацистами

Уничтожение деревни Лежаки нацистами в период Второй мировой войны в воскресенье на месте трагедии вспоминали сотни людей, в том числе и ведущие политики государства. Нацисты сожгли деревню Лежаки 24 июня 1942 года в рамках карательной операции, последовавшей за покушением на рейхспротектора Рейнхарда Гейдриха. Всего в Лежаках был убит 51 житель деревни. Традиционным мероприятием акции памяти стало возложение венков к памятнику, названному «Книга жертв». За этим следовало чтение имен убитых, а в завершение церемонии на месте проведения акции приземлились четыре парашютиста.