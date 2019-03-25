В летнем сезоне полеты из Праги будут осуществляться по 162 регулярным направлениям

Лорета Вашкова
25-03-2019
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В летнем сезоне полеты из Праги будут осуществляться по 162 регулярным направлениям в 54 страны мира и повысится oбщее число авиакомпаний. Летнее расписание пражского аэропорта им В. Гавела начнет действовать с 31 марта. В Прагу в летнем сезоне будут летать в целом 69 авиакомпаний, четыре из них будут новыми: Air Arabia, SCAT Airlines, SunExpress и United Airlines.

Пассажиры впервые в истории столичной воздушной гавани смогут выбрать свой маршрут из такого большого числа рейсов данного следования, в целом 16 – например, Ньюарк вблизи Нью-Йорка или столицу Казахстана Нур-Султан. К числу новых направлений относятся и Касабланка, Биллунн в Дании, Флоренция, итальянская Пескара и один из важнейших центров Далмации – Задар.

Больше всего рейсов в период отпусков, а именно 17, свяжет Прагу с городами Италии, 16 придется на долю Великобритании, 12 - на Испанию с Грецией.

 
 
 
 
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