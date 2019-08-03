В летнем пражском дизайн–маркете участвует около 200 чешских и словацких дизайнеров

Создатели авторских украшений, моды, игрушек, аксессуаров и посуды представят свои работы на традиционном дизайн-маркете в центре Праги - на пьяцетте Национального театра, переименованной в площадь им. Вацлава Гавела. В ярмарке примут участие около 200 дизайнеров из Чехии и Словакии, в том числе авторы, создающие интересные продукты из таких материалов как пластиковые бутылки.
«Из них можно создать интересные украшения, похожие на стекло», - сообщила участница дизайн-маркета, ювелир Ирена Гартингерова. Дизайн-маркет играет очень активную роль в продвижении небольших чешских брендов на рынке.
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