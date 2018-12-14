В Латвии был задержан региональный директор компании Škoda Transportation

Эва Туречкова
14-12-2018
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Региональный директор компании Škoda Transportation Владислав Козак был задержан в Латвии местной полицией. По сообщению латышского радио, чешский бизнесмен и двое других лиц подозреваются в коррупционном деянии, связанном с поставками в Латвию троллейбусов, автобусов и трамваев.

По сообщениям СМИ, в расследовании принимают участие также правоохранительные органы Польши. К чешскому руководству компании по данному вопросу еще никто официально не обращался, заявила глава отдела коммуникации и маркетинга компании Škoda Transportation Любомира Черна.

 
 
 
 
 
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