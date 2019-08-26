В Ланах состоится встреча президента Земана с Любомиром Заоралеком

Президент Милош Земан в понедельник в замке в Ланах встречается с кандидатом на пост министра культуры Любомиром Заоралеком. Президент ранее заявил, что официальная церемония назначения Заоралека главой Министерства культуры состоится во вторник в послеобеденное время.

Напомним, что Любомир Заоралек – депутат парламента, опытный дипломат и политик. С 2009 по 2018 занимал должность зампредседателя Социал-демократической партии, с 2014 по 2017 г. возглавлял МИД Чехии. На должность главы Минкульта был номинирован после того, как президент Земан отказался назначить на этот пост зампредседателя социал-демократов Михала Шмарду.