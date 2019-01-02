В Ланах состоится новогодний обед президента и премьера В президентском замке в Ланах в четверг состоится официальный новогодний обед президента Милоша Земана и премьера Андрея Бабиша в присутствии супруг обоих политиков. «В ходе встречи будут подводиться итоги, а также обсуждаться темы, актуальные в 2019 году», - сообщил журналистам пресс-секретарь Пражского Града Иржи Овчачек.

В отличие от прошлого года, чешский президент даст новогодний обед и для председателей обеих палат Парламента ЧР Радека Вондрачека и Ярослава Куберы. Трапеза состоится 9 января в 13 часов.