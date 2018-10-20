В Ланах обсудили энергетическое будущее страны

Эва Туречкова
20-10-2018
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В замке в Ланах прошла встреча президента Милоша Земана с министром промышленности и торговли Мартой Новаковой, ее предшественником Томашом Гинером и другими советниками президента. Тема дискуссии – энергетика, а именно возведение на территории Чехии новых блоков АЭС.

Как известно, в их строительстве заинтересованы сразу несколько фирм: российская компания «Росатом», французская EDF, южнокорейская KHNP, а также китайская комания China General Nuclear Power и американская фирма Westinghouse. Чешский президент является приверженцем угольной и атомной энергетики, о чем он публично заявил, например, в июне во время встречи с работниками электростанции «Ледвице».

По мнению председателя Палаты по возобновляемым источникам электроэнергии Штепана Халупы, Чехия способна в течение 10 – 15 лет получить из экологических производств такое же количество электроэнергии, какое способен выработать атомный реактор, причем в шесть раз дешевле и безопаснее.

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