В Квасинах началось производство рестайлинговой модели Superb третьего поколения

Тимур Кашапов
25-07-2019
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На заводе чешского автогиганта Škoda Auto в городе Квасины началось производство рестайлинговой модели Superb. Первый автомобиль уже сошел с конвейера. Об этом говорится на официальном сайте компании.

Главные отличия обновленного Superb от его предшественника – измененная передняя часть кузова и решетка радиатора с двойными ламелями, новая отделка сидений, ряд технологических новшеств, такие как светодиодные матричные фары, многоступенчатая система предотвращения столкновений, функция удержания на полосе и т.д.

Ранее стало известно, что Škoda также тестирует рестайлинговый кроссовер Kodiaq. Ожидается, что новинка впервые будет показана в марте 2020 года на автосалоне в Женеве.

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