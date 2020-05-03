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В Крушных горах жалуются на ущерб от прокладки ветки российского газопровода «Северный поток-2»

Катерина Айзпурвит
03-05-2020
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В регионе Крушные горы на северо-западе Чехии продолжается прокладка из Германии ветки «Антилопа» магистрального российского газопровода «Северный поток-2» (Nord Stream 2). Как сообщило 3 мая «Чешское телевидение», от местных жителей поступают жалобы на шум и тот факт, что доставка труб большегрузным транспортом по узким горным дорогам блокирует движение легковых автомобилей и портит дорожное покрытие.

Несмотря на то что в данный момент для борьбы с эпидемией коронавируса стройка заморожена, жители указывают на ущерб, который уже был нанесен природе, в том числе и за пределами стройплощадок. Компания Net4Gas, осуществляющая прокладку ветки, со своей стороны, заявляет, что действует строго в рамках закона. При этом транспортировка 12-тонных труб была прекращена, и ее возобновление зависит от результатов переговоров компании с местными властями.

 
 
 
 
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