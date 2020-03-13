В крупнейших больницах Чехии будут организованы сборы пункта образцов для тестирования на наличие коронавируса

Университетская больница Мотол, Томайерова больница, Центральный военный госпиталь и Больница на Буловце готовятся к запуску пунктов сбора образцов для тестирования на наличие инфекции COVID-19. Первый соответствующий пункт уже начал работу в Центральном военном госпитале по Центральночешскому краю 13 марта в 11 часов.
«Все принимаемые меры направлены на обеспечение безопасности, как пациентов, так и персонала. Тем не менее, невозможно полностью исключить контакта людей с подозрением на заражение коронавирусом со здоровыми. Потому мы рекомендуем приходить в пункт сбора образцов после консультации и по рекомендации сотрудника районной гигиенической службы», - отметила пресс-секретарь Центрального военного госпиталя Йитка Зинке.
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