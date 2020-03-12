В крови 13-летней школьницы из Брно обнаружили более 2,8 промилле алкоголя

В ходе полицейской проверки в крови 13-летней школьницы из Брно было обнаружено более 2,8 промилле алкоголя. У мальчика того же возраста анализ выявил более одного промилле. Полицейские передали подростков сотрудникам «скорой помощи».

Полиция приехала по вызову соседей, которые сообщили, что видят из окна лежащую на земле девочку. Стражи порядка обнаружили, что она не в состоянии связно говорить и стоять на ногах, как и находившийся рядом подросток. Начато расследование.