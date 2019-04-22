В Краловоградецком крае были сделаны уникальные археологические находки

В ходе подготовки к строительству объездной дороги Опочно (Краловоградецкий край) археологи обнаружили доисторические поселения, которые датируются бронзовым веком, и две могилы позднего каменного века и позднеримского периода. Информагентству ČTK об этом рассказала главный археолог Музея в Рыхнове Мартина Бекова.

«Если будет подтверждено, что одна из могил относится к позднеримскому периоду или к началу периода великого переселения народов, то это станет сенсацией. В данном регионе это будет лишь вторым подобным открытием, которое относится к указанному историческому периоду», - отметила Бекова. Первая была обнаружена семь лет назад примерно в 50 метрах от нынешней находки. По словам Бековой, это может означать, что обе могилы были частью некрополя времен великого переселения народов. «Это была бы действительно уникальная находка для нашего региона. Но нам еще нужно дождаться окончательных выводов», - пояснила археолог Музея в Рыхнове.