В Кошице проходит совместное заседание правительств Чехии и Словакии

В словацком городе Кошице проходит совместное заседание правительств Чехии и Словакии, в ходе которого рассматриваются проблемы европейского миграционного кризиса, охраны границ ЕС, совместное защита воздушного пространства Чехии и Словакии, скоростная железная дорога между Брно и Братиславой и ряд других вопросов.

Отношения между Чешской Республикой и Словакией нуждаются в дальнейшем развитии – нельзя полагаться лишь на общее прошлое в составе единого государства, подчеркнул в своей вступительной речи премьер-министр Словакии Петр Пеллегрини, который также упомянул о планировании ряда двусторонних проектов.

Также Пеллегрини указал на неоспоримое историческое значение существования единой Чехословакии, равно как и его ненасильственное разделение на две независимых государства. Словацкий политик также выразил сожаление, что молодежь обеих стран утрачивает способность понимать язык друг друга и в связи с этим поддержал идею сотрудничества по обмену телепрограммами. Пеллегрини поблагодарил Чехию за заботу о словацком меньшинстве, проживающем в стране, и напомнил о словацком происхождении премьер-министра ЧР Андрея Бабиша.