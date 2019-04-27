В Китае прошла встреча президента Земана и Путина

Ирина Ручкина
27-04-2019
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Президент ЧР Милош Земан встретился с президентом РФ Владимиром Путиным на конференции в Пекине, посвященной проекту постройки нового «Шелкового пути». О короткой встрече двух президентов сообщил пресс-секретарь Милоша Земана Иржи Овчачек. Главы обоих государств участвуют в саммите, в рамках которого обсуждается сотрудничество европейский и азиатских стран в рамках проекта «Шелковый путь Китая».

Конференция проходит в Пекине с пятницы 26 апреля. Кроме Милоша Земана и Владимира Путина, сюда прибыл канцлер Австрии Себастьян Курц или премьер-министр Италии Джузеппе Конте. Всего в Пекине собралось около сорока мировых лидеров. Это вторая встреча политиков, посвященная строительству «Шелкового пути».

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