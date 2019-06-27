В Карловых Варах пройдет открытие кинофестиваля

Тимур Кашапов
27-06-2019
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28 июня состоится церемония открытия 54-го Международного кинофестиваля в Карловых Варах. Кинофестиваль относится к самой престижной категории A, куда также входят Каннский и Венецианский фестивали. Кинофорум откроется показом фильма «После свадьбы» 2019 года с Джулианной Мур в главной роли.

Карловы Вары в качестве гостей посетят также американские актеры Патриша Кларксон, Билли Крудам и Кейси Аффлек. Аффлек, в частности, представит свою режиссерскую работу «Свет моей жизни», в которой он занят в главной роли – отца. В программе фестиваля также фигурируют российская картина «Бык» режиссера Бориса Акопова, и украинская лента «Мои мысли тихие» режиссера Антонио Лукича.

 
 
 
 
 
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