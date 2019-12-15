Архив передач

В Карловых Варах началась реконструкция «Императорских лазней»

Эва Туречкова
15-12-2019
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Реконструкция «Императорских лазней» - национального культурного памятника, расположенного в Карловых Варах напротив Гранд-отеля «Пупп» - обойдется государству в 830 миллионов крон (более 33 млн евро). В субботу, в день старта работ, в историческое здание лечебницы отправился также чешский премьер Андрей Бабиш.

Согласно замыслу Карловарского края, в отреставрированных «Исторических лазнях» откроются несколько музейных экспозиций, кафе, читальный зал и рабочий кабинет, обсуждается возможность создания во внутреннем дворе здания концертного зала для Карловарского симфонического оркестра.

 
 
 
 
 
 
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