В кафедральном соборе св. Вита прошла заупокойная месса по Карелу Готту

В кафедральном соборе св. Вита в Пражском Граде прошла заупокойная месса по скончавшемуся на прошлой неделе популярному чехословацкому и чешскому певцу Карелу Готту. Богослужение было закрыто для широкой аудитории. Мессу служил кардинал Доминик Дука, по словам которого «Готт прославил Чехию во всем мире, и люди еще долгие годы будут слушать его песни». По мнению священника, «Готт признавал ценности, которые делают жизнь богаче и краше».

В соборе присутствовали жена Готта Ивана, дочери Шарлотта Элла, Нелли София, Доминика и Люция, друзья и сотрудники Готта, далее общественные и политические деятели, а также президент Милош Земан. Готту на прощание спели Луцие Била, тенор Штефан Маргита и всемирно известная оперная певица Эва Урбанова.

Кафедральный собор св. Вита остается закрытым для туристов в течение всего дня, Пражский Град открылся снова в 14 часов. Последнее прощание с певцом в кругу семьи состоялось в крематории в Мотоле.