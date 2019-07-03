В июне 2019 г. самый высокий рейтинг сохраняла партия ANO

Согласно опросу общественного мнения, проведенному агентством STEM, в июне текущего года на парламентских выборах победило бы движение ANO. Несмотря на некоторое падение популярности, за эту партию готовы отдать голоса 32,5% избирателей.

Партия «пиратов» за два последних месяца укрепила свои позиции, прибавив 4,5%, – за нее готовы проголосовать 15,6% граждан Чехии. Третье место в рейтинге популярности заняли гражданские демократы (ODS), которые набирают 13,1%.

Согласно опросу, пятипроцентный барьер, необходимый для прохождения в парламент, набрали бы SPD, коммунисты, социал-демократы и христианские демократы.