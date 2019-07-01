В июне 2019 г. на дорогах Чехии погибло 58 человек, на 11 больше, чем годом ранее

Катерина Айзпурвит
01-07-2019
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Статистика ДТП с летальным исходом за июнь 2019 г. оказалась хуже, чем годом ранее: на дорогах страны погибло 58 человек, на 11 больше чем в 2018 г. В целом, с начала года число жертв автокатастроф составило 235 человек.

Как сообщил глава дорожной полиции Чехии Томаш Лерх, значительную часть жертв ДТП составили мотоциклисты – их в июне погибло 17. Согласно заявлению дорожной полиции, в увеличении количества ДТП с летальным исходом свою роль сыграла жара, негативно влияющая на бдительность водителей.

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