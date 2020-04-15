В интернете появилась петиция, требующая открыть чешские границы

В интернете появилась открытая петиция, требующая открыть чешские границы без необходимости находиться две недели в карантине после возвращения в Чехию. Как заявил основатель петиции Антонин Востры, не существует никаких достоверных данных о повышенном риске заражения коронавирусом Covid-19 во время пребывания за границей.

Менее, чем за сутки петицию подписало свыше пятисот человек, требуя открыть границы с мая 2020 года. По мнению активистов следует открыть границы не только для тех, кто работает в других странах ЕС, но и для путешественников. Они уверены, что в случае поездок на личном автомобиле отпуск у моря в Хорватии ничем не опаснее поездки к Махову озеру на севере Чехии.