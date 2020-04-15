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В интернете появилась петиция, требующая открыть чешские границы

Ирина Ручкина
15-04-2020
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В интернете появилась открытая петиция, требующая открыть чешские границы без необходимости находиться две недели в карантине после возвращения в Чехию. Как заявил основатель петиции Антонин Востры, не существует никаких достоверных данных о повышенном риске заражения коронавирусом Covid-19 во время пребывания за границей.

Менее, чем за сутки петицию подписало свыше пятисот человек, требуя открыть границы с мая 2020 года. По мнению активистов следует открыть границы не только для тех, кто работает в других странах ЕС, но и для путешественников. Они уверены, что в случае поездок на личном автомобиле отпуск у моря в Хорватии ничем не опаснее поездки к Махову озеру на севере Чехии.

 
 
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