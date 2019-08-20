В интернете опубликована карта жертв оккупации Чехословакии за период с августа 1968 по август 1969 г.

Катерина Айзпурвит
20-08-2019
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Институт изучения тоталитарных режимов создал интерактивную карту, на которой обозначены места на территории страны, где погибли люди с момента вторжения в Чехословакию войск стран Варшавского договора в августе 1968 г. и вплоть до августа 1969 г. Можно узнать имя и возраст жертвы, а также обстоятельства гибели. Карту можно открыть на сайте www. obetiokupace.dejepis21.cz

Подобную карту Институт изучения тоталитарных режимов сделал для обозначения жертв, пытавшихся проникнуть за «железный занавес».

 
 
 
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