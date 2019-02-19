В интересах безопасности движения рекламные билборды должны быть отстранены

Антон Каймаков
19-02-2019
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Конституционный суд отклонил жалобу 17 чешских сенаторов, добивавшихся отмены части закона, предусматривающего отстранение рекламных широкоформатных стендов из так называемой защитной зоны вдоль транзитных автомагистралей и дорог первой категории. Все билборды должны были быть отстранены в течение пятилетнего переходного периода, который завершился в 2017 году. Суд считает, что отстранение широкоформатных рекламных стендов осуществляется в интересах обеспечения безопасности на дорогах, что является абсолютно легитимной целью. Введение переходного периода суд оценил, как «прозрачное и недискриминационное», учитывающее интересы владельцев придорожных билбордов.

 
 
 
 
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