В интересах безопасности движения рекламные билборды должны быть отстранены

Конституционный суд отклонил жалобу 17 чешских сенаторов, добивавшихся отмены части закона, предусматривающего отстранение рекламных широкоформатных стендов из так называемой защитной зоны вдоль транзитных автомагистралей и дорог первой категории. Все билборды должны были быть отстранены в течение пятилетнего переходного периода, который завершился в 2017 году. Суд считает, что отстранение широкоформатных рекламных стендов осуществляется в интересах обеспечения безопасности на дорогах, что является абсолютно легитимной целью. Введение переходного периода суд оценил, как «прозрачное и недискриминационное», учитывающее интересы владельцев придорожных билбордов.