В импортированной польской говядине остатки лекарственных средств не выявлены

Лорета Вашкова
06-02-2019
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Инспекторы чешского Государственного ветеринарного надзора (SVS) не выявили остатки лекарственных средств в импортированной в Прагу польской говядине, поступившей с попавшей под подозрение бойни. Внешний вид мяса также был стандартным. "В настоящее время мы ждем результатов лабораторной экспертизы на наличие сальмонеллы", - сообщил ČTK Петр Майер из ветнадзора.

По всей видимости, пригодным в пищу оказалось не менее 56 кг мяса, поступившего в рестораны. Из примерно 300 кг говядины, привезенной в Чехию с подозрительной польской скотобойни, 137 кг было продано в ресторанах или в магазинах. В ходе последних проверок на чешско-польской границе инспекторы и таможенники проверили свыше 150 транспортных средств, 28 из которых перевозили продукцию, подлежащую ветеринарному контролю. При этом былоп выявлено 15 недостатков,однако преимущественно административного характера.

 
 
 
 
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