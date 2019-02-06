В импортированной польской говядине остатки лекарственных средств не выявлены

Инспекторы чешского Государственного ветеринарного надзора (SVS) не выявили остатки лекарственных средств в импортированной в Прагу польской говядине, поступившей с попавшей под подозрение бойни. Внешний вид мяса также был стандартным. "В настоящее время мы ждем результатов лабораторной экспертизы на наличие сальмонеллы", - сообщил ČTK Петр Майер из ветнадзора.

По всей видимости, пригодным в пищу оказалось не менее 56 кг мяса, поступившего в рестораны. Из примерно 300 кг говядины, привезенной в Чехию с подозрительной польской скотобойни, 137 кг было продано в ресторанах или в магазинах. В ходе последних проверок на чешско-польской границе инспекторы и таможенники проверили свыше 150 транспортных средств, 28 из которых перевозили продукцию, подлежащую ветеринарному контролю. При этом былоп выявлено 15 недостатков,однако преимущественно административного характера.