В Иглаве археологи обнаружили средневековую гончарную печь

Катерина Айзпурвит
16-09-2019
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Гончарная печь, найденная в городе Иглава в Высочине, датируется концом XIII – началом XIV века. Рядом археологи обнаружили около ста изделий гончарного ремесла, главным образом домашнюю утварь. Как сообщает компания Archaia Brno, печь действовала в средневековой гончарной мастерской. Находка была сделана в ходе археологических раскопок, которые проводились перед возведением нового здания.

Археологи оценивают находку как уникальную, поскольку гончарная мастерская оказалась расположена всего в 350 м от костела св. Иоанна Крестителя, где в средние века находилось поселение, расположенное между королевским городом и храмом. Обычно из-за угрозы пожаров гончарное производство выносилось за пределы города.

 
 
 
 
 
 
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