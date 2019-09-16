В Иглаве археологи обнаружили средневековую гончарную печь

Гончарная печь, найденная в городе Иглава в Высочине, датируется концом XIII – началом XIV века. Рядом археологи обнаружили около ста изделий гончарного ремесла, главным образом домашнюю утварь. Как сообщает компания Archaia Brno, печь действовала в средневековой гончарной мастерской. Находка была сделана в ходе археологических раскопок, которые проводились перед возведением нового здания.

Археологи оценивают находку как уникальную, поскольку гончарная мастерская оказалась расположена всего в 350 м от костела св. Иоанна Крестителя, где в средние века находилось поселение, расположенное между королевским городом и храмом. Обычно из-за угрозы пожаров гончарное производство выносилось за пределы города.