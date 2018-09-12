В Иерусалиме откроется «Чешский дом»

Переезду Посольства Чешской Республики в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим будет предшествовать открытие в столичном городе культурного центра «Чешский дом». Намерение перевести главную дипломатическую миссию Чехии в израильскую столицу в среду подтвердили верховные представители чешского государства во время встречи в Пражском Граде.

Напомним, что идею изменения местонахождения чешского посольства в Израиле длительное время продвигает президент Милош Земан. Во время встречи высшие политики также обсуждали программу ноябрьского визита руководителя Чехии в Израиль.