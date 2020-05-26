В Градеце-Кралове возникнет новый центр для клиентов с нарушениями слуха

В северо-чешском городе Градец-Кралове откроется новый специализированный центр поддержки клиентов с нарушениями слуха. Заведение предназначено для врачей, педагогов и родителей детей, страдающих глухотой, сообщила заместитель гетмана по вопросам образования Мартина Бердыхова.

Стоимость проекта составит 48,4 миллиона крон. Центр откроется при специализированной школе Штефаникова, где глухие дети получают дошкольное, школьное, среднее, а также высшее образование на уровне бакалавра.