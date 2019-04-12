В городе Хрудим археологи обнаружили «длинные дома» эпохи неолита

Археологи, исследовавшие место прокладки окружной дороги, неожиданно обнаружили фрагменты построек эпохи неолита – так называемых «длинных домов». В месте находки ученые также нашли ямы для отбросов и другие объекты. Археологические находки относятся к культуре линейно-ленточной и накольчатой керамики, к культуре Лендьеля, а также более поздних эпох – бронзового века и Гальштатской культуры.

Среди обнаруженных артефактов – обломки керамики, шлифованных и просверленных каменных орудий. Также были открыты могилы Унетицкой культуры раннего бронзового века и три захоронения полей погребальных урн Лужицкой культуры. К интересным находкам относится и кельтское жилище, сообщают сотрудники музея Восточной Чехии.