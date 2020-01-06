В городе Ичин неизвестные «расстреляли» табличку, ведущую к еврейскому кладбищу

Полиция города Ичин начала расследовать дело по подозрению в порче чужого имущества. Неизвестные здесь буквально «расстреляли» указатель, ведущий к местному еврейскому кладбищу. На табличке около десятков следов от пуль разного калибра. Пока неясно, когда именно было совершено преступление, очевидно, что следы несвежие. Табличка с надписью «Еврейское кладбище» находится в уединенном месте в районе Седлички.

Полицейские, администрация кладбища, а также Ян Киндерманн из гражданской организации Башеви, придерживаются мнение, что за преступлением стоит вандализм, а не за религиозные мотивы.