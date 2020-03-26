В городах тщательнее соблюдают правила чрезвычайного положения, чем в сельской местности

Как сообщает глава Центрального кризисного штаба Роман Примула, горожане тщательнее, чем жители сельской местности, соблюдают правила чрезвычайного положения, введенного в Чехии для борьбы с пандемией коронавируса. По словам эпидемиолога, в небольших деревнях чаще пренебрегают требованием закрывать лицо маской и не собираться вместе.

В горных районах встречаются большие группы людей без масок и повязок. Кроме того, полиция обнаружила открытые пивные. Недавно премьер-министр Андрей Бабиш напомнил гражданам, находящимся на карантине из-за заражения коронавирусом, что им запрещено выходить на улицу. Данные банкоматов подтвердили, что некоторые это требование игнорируют.