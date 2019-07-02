В горных туристических зонах Чехии не хватает обслуживающего персонала

Из-за недостатка обслуживающего персонала чешские пансионаты в горах Крконоше вынуждены сокращать объемы предоставляемых туристам услуг. В некоторых местах из-за отсутствия официантов закрылись местные ресторанчики.

Недостаток желающих работать в горных районах наблюдается уже несколько лет подряд. На публикуемые хозяевами объявления о приеме на работу отзывы приходят чрезвычайно редко. Чаще всего пишут граждане, которые для работы в ресторанах или гостиницах не располагают необходимой квалификацией, а путем трудоустройства в пансионате стремятся решить собственную проблему отсутствия жилья.