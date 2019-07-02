В горных туристических зонах Чехии не хватает обслуживающего персонала

Антон Каймаков
02-07-2019
Отослать электронной почтой
Версия для печати
Подписаться на RSS

Из-за недостатка обслуживающего персонала чешские пансионаты в горах Крконоше вынуждены сокращать объемы предоставляемых туристам услуг. В некоторых местах из-за отсутствия официантов закрылись местные ресторанчики.

Недостаток желающих работать в горных районах наблюдается уже несколько лет подряд. На публикуемые хозяевами объявления о приеме на работу отзывы приходят чрезвычайно редко. Чаще всего пишут граждане, которые для работы в ресторанах или гостиницах не располагают необходимой квалификацией, а путем трудоустройства в пансионате стремятся решить собственную проблему отсутствия жилья.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 