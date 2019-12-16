В горах Крконоше введен режим лавиноопасности

После выпадения снега Горная служба ввела 16 декабря в горах Крконоше режим лавиноопасности первой, то есть самой низкой степени. Толщина снежного покрова на вершинах этих гор составляет в настоящий момент от 20 до 30 см, указано в сообщении. На защищенных от ветра склонах и в прогалинах толщина снега выше.

Повышенную опасность создает, прежде всего, мокрый снег, который обуславливает скольжение снежных масс. Лавиноопасность была объявлена в этом сезоне впервые. В прошлом году первое подобное предупреждение появилось 10 декабря.